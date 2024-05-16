Что можно и нельзя делать в день Мавры Рассадницы 16 мая, который называют Молочница

Православная церковь 16 мая вспоминает святого Мавру. В народе отмечают день Мавры Рассадницы. Название возникло из-за того, что в указанный день рассаду капусты пересаживали в открытый грунт. Есть еще одно название у праздника — Молочница. Оно связано с тем, что коровы с 16 мая переходят после сена на свежую траву и у них появляется самое вкусное молоко.