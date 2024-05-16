Что можно и нельзя делать в день Мавры Рассадницы 16 мая, который называют Молочница

Православная церковь 16 мая вспоминает святого Мавру. В народе отмечают день Мавры Рассадницы. Название возникло из-за того, что в указанный день рассаду капусты пересаживали в открытый грунт. Есть еще одно название у праздника — Молочница. Оно связано с тем, что коровы с 16 мая переходят после сена на свежую траву и у них появляется самое вкусное молоко.
Что нельзя делать 16 мая
Не рекомендуется готовить молочные блюда. В том случае, если день выпал на четверг, то не следует садить капусту. Мужчинам 16 мая запрещено работать на огороде. Считается, что не будет урожая. Не рекомендуется заниматься строительством. А еще нельзя дарить носовые платки, так как это грозит проблемами со здоровьем.
Что можно делать 16 мая
По традиции, в день Мавры Рассадницы работами на огороде занимались только женщины. Предки верили, что в таком случае урожай выдастся хорошим. Кроме того, 16 мая пили свежее молоко. Это делалось для того, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, богатый урожай огурцов обещает роса 16 мая. В том случае, если на дубе листья появились раньше, чем на ясене, то ждали ветреного и сухого лета. На ухудшение погоды указывают гуси и утки, которые громко хлопают крыльями и шумят.