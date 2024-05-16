Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков

Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году, после чего начал выступать в Театре имени Ленсовета. Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Актер удостоился звания заслуженного артиста России в 1993 году, стал народным артистом России в 2008-м.