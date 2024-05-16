До 22 градусов тепла ожидается в Приморье 16 мая

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. В южных районах местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +10…+22°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16…+18°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +17…+19°C.
В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +16…+18°C.