Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 16 мая

Волонтеры из поселка Хехцир, что под Хабаровском, спасли собаку. Полуживого пса буквально вытащили из могилы: под землю его закопали живодеры, желая убить. Недавно у него умер хозяин, а его жена попала в больницу. соседи — две супружеские пары — решили от животного избавиться.