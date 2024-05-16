Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 16 мая

Волонтеры из поселка Хехцир, что под Хабаровском, спасли собаку. Полуживого пса буквально вытащили из могилы: под землю его закопали живодеры, желая убить. Недавно у него умер хозяин, а его жена попала в больницу. соседи — две супружеские пары — решили от животного избавиться.
Очередную находку сделали археологи из Хабаровского края. Они обнаружили многотонный валун с нарисованными черточками и палочками. Как оказалось, это рисунки неизвестного художника, сделанные много лет назад. Таким образом он рассказал потомкам о важном событии.
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Им стал Дмитрий Демешин, бывший заместитель генерального прокурора РФ. Распоряжение главы государства подписано 15 мая. Он будет выполнять обязанности до официального избрания губернатора региона.