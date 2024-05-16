Хабаровчан зовут поучаствовать в возрождении питомника Шуранова

— Мы второй год активно участвуем во взаимодействии с Восточным лесным хозяйством в работе по очистке питомника Шуранова, чтобы облагородить его и открыть для посетителей. Уже несколько сот кубометров мусора вывезли оттуда. Очень хорошо, что удалось избавиться от стоящих рядом с питомником гаражей. От них очень много хлама на территории скапливалось. Идёт потихоньку восстановление плодовой коллекции. Но ещё много остаётся валежника, сухостоя. Для добровольцев, кто примет участие в экологической акции, будет возможность посмотреть на цветущие деревья и помочь в уборке и вывозе старых веток. Также при помощи этой акции мы хотим ещё раз обратить внимание на эту прекрасную территорию в центре Хабаровска, — рассказал корреспонденту нашего издания председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.