Хабаровчан зовут поучаствовать в возрождении питомника Шуранова

Жителей и гостей Хабаровска приглашают в субботу, 18 мая, стать участниками масштабной экологической акции по восстановлению питомника великого дальневосточного селекционера, садовода Петра Шуранова. Её проведёт отвечающее за него Восточное лесное хозяйство при поддержке местного отделения Всероссийского общества охраны природы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал регионального Минприроды.
— Мы второй год активно участвуем во взаимодействии с Восточным лесным хозяйством в работе по очистке питомника Шуранова, чтобы облагородить его и открыть для посетителей. Уже несколько сот кубометров мусора вывезли оттуда. Очень хорошо, что удалось избавиться от стоящих рядом с питомником гаражей. От них очень много хлама на территории скапливалось. Идёт потихоньку восстановление плодовой коллекции. Но ещё много остаётся валежника, сухостоя. Для добровольцев, кто примет участие в экологической акции, будет возможность посмотреть на цветущие деревья и помочь в уборке и вывозе старых веток. Также при помощи этой акции мы хотим ещё раз обратить внимание на эту прекрасную территорию в центре Хабаровска, — рассказал корреспонденту нашего издания председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
Напомним, Пётр Шуранов приобрёл этот участок тогда ещё на окраине Хабаровска в 1897 году. Привёз с запада страны фруктовые деревья, занялся скрещиванием с дикими грушами, яблонями и так далее. В 1910 году он уже вывел первый дальневосточный сорт груши Сочная, потом появилась целая серия. Пётр Шуранов был похоронен на территории созданного им питомника.
Зелёному уголку посреди многоэтажек придали статус памятника природы краевого значения. Но в последние годы за ним не было никакого ухода, разрушился даже бюст на могиле Шуранова. Восточное лесное хозяйство взялось за его ремонт, проложило современные экологические тропы. Но для полного восстановления питомника предстоит сделать ещё очень много.