Новая архитектурная подсветка за 90 млн рублей появится на омском метромосту

Омские власти ищут подрядчика, который смонтирует и запустит новую архитектурную подсветку на метромосту. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет демонтировать существующую архитектурную подсветку, изготовить крепежи, проложить провода и кабели и запустить новую подсветку. Организация обязуется за свой счет обеспечить рабочих светоотражающими жилетками и одеждой, установить ограждения на время проведения работ и убрать образовавшийся строительный мусор. Начальная цена контракта — 90,6 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в срок до 1 декабря 2024 года.
— Кабели для питания и управления светильниками должны быть морозостойкими, иметь УФ защиту, разъемы переходников и кабелей для питания и управления должны быть герметичными, обладать пылевлагозащитой, — сказано в документации.
Заявки на участие в аукционе принимают до 23 мая.
Ранее мы писали, что архитектурная подсветка заработает на Ленинградском мосту после открытия. Тестовый запуск подсветки провели в начале февраля.