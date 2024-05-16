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Новая архитектурная подсветка за 90 млн рублей появится на омском метромосту

Новая иллюминация заработает на мосту к декабрю, если власти найдут подрядчика.

Источник: Скриншот

Омские власти ищут подрядчика, который смонтирует и запустит новую архитектурную подсветку на метромосту. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет демонтировать существующую архитектурную подсветку, изготовить крепежи, проложить провода и кабели и запустить новую подсветку. Организация обязуется за свой счет обеспечить рабочих светоотражающими жилетками и одеждой, установить ограждения на время проведения работ и убрать образовавшийся строительный мусор. Начальная цена контракта — 90,6 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в срок до 1 декабря 2024 года.

В конкурсной документации отмечается, что кабели питания и управления светильниками должны быть морозостойкими, а их разъемы должны обладать пылевлагозащитой.

— Кабели для питания и управления светильниками должны быть морозостойкими, иметь УФ защиту, разъемы переходников и кабелей для питания и управления должны быть герметичными, обладать пылевлагозащитой, — сказано в документации.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 мая.

Ранее мы писали, что архитектурная подсветка заработает на Ленинградском мосту после открытия. Тестовый запуск подсветки провели в начале февраля.

архитектура