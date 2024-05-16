Новая архитектурная подсветка за 90 млн рублей появится на омском метромосту

Подрядчик должен будет демонтировать существующую архитектурную подсветку, изготовить крепежи, проложить провода и кабели и запустить новую подсветку. Организация обязуется за свой счет обеспечить рабочих светоотражающими жилетками и одеждой, установить ограждения на время проведения работ и убрать образовавшийся строительный мусор. Начальная цена контракта — 90,6 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в срок до 1 декабря 2024 года.