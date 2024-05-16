В Омске впервые за месяц объявили режим «черного неба»

Сегодня ночью в Омске впервые за май объявили режим «черного неба». Он будет действовать до утра. О неблагоприятных метеоусловиях предупредили в Обь-Иртышском УГМС.
По информации синоптиков, сегодня с 00:00 до 10:00 часов на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь идет о слабом ветре, штиле.
Ранее мы писали, что синоптики не зафиксировали экстремального загрязнения воздуха в Омске за минувший апрель. Однако повышенную концентрацию сероводорода в воздухе периодически регистрировали.