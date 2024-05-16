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Владивосток стал одним из самых дорогих городов России: какая сумма необходима для жизни

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ФедералПресс. Владивосток попал в топ самых дорогих городов. Аналитики сравнили цены в 14 российских городах по нескольким показателям.

Источник: РИА "Новости"

Медиа-холдинг Ксении Собчак, сравнил стоимость жизни по 12 категориям в 14 городах России. Аналитики обращали внимание на стоимость аренды однокомнатной квартиры в разных районах города, абонемента в фитнес-клуб, похода в продуктовый магазин, домашнего и мобильного интернета, проездного, обеда и другие.

В топ-3 самых дорогих городов России попали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Как оказалось, жителю приморской столицы в месяц необходимо почти 56 тысяч рублей.

Напомним, во Владивостоке выставили на продажу редкий автомобиль. Его стоимость составляет почти 50 млн рублей.

экономика