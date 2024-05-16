Владивосток стал одним из самых дорогих городов России: какая сумма необходима для жизни

Медиа-холдинг Ксении Собчак, сравнил стоимость жизни по 12 категориям в 14 городах России. Аналитики обращали внимание на стоимость аренды однокомнатной квартиры в разных районах города, абонемента в фитнес-клуб, похода в продуктовый магазин, домашнего и мобильного интернета, проездного, обеда и другие.