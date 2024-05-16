Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовой ветер принесет погода в Иркутской области 16 мая

Погода в Иркутской области 16 мая принесет ветер до 25 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Приангарье не торопится по-настоящему открыть летний сезон. Погода в Иркутской области 16 мая вновь намекает, что если уж греться сибирякам под солнцем, то только в компании со штормовым ветром и дождями. О метеоситуации рассказали в ФГБУ «Иркутское УГМС».

— Погода в Иркутской области 16 мая вновь будет облачной и снова с дождями. Где-то осадки перейдут из небольших в умеренные, но за окном все еще не холодно — ожидается +15…+20. Впрочем, местами температуры могут опустить до +5…+10, но главная проблема для жителей региона — это сильный ветер до 25 м/c, — говорят в гидрометцентре.

В столице региона ситуация с погодой 16 мая не особо отличается, на термометре +17…+19, местами будет облачно, можно даже попасть под дождь, но он продлится не долго. Ветер до 20 м/с также ожидается в Иркутске.

Ранее КП-Иркутск сообщала о резком похолодании в Иркутской области 17—18 мая.