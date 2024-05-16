Штормовой ветер принесет погода в Иркутской области 16 мая

Приангарье не торопится по-настоящему открыть летний сезон. Погода в Иркутской области 16 мая вновь намекает, что если уж греться сибирякам под солнцем, то только в компании со штормовым ветром и дождями. О метеоситуации рассказали в ФГБУ «Иркутское УГМС».
— Погода в Иркутской области 16 мая вновь будет облачной и снова с дождями. Где-то осадки перейдут из небольших в умеренные, но за окном все еще не холодно — ожидается +15…+20. Впрочем, местами температуры могут опустить до +5…+10, но главная проблема для жителей региона — это сильный ветер до 25 м/c, — говорят в гидрометцентре.
В столице региона ситуация с погодой 16 мая не особо отличается, на термометре +17…+19, местами будет облачно, можно даже попасть под дождь, но он продлится не долго. Ветер до 20 м/с также ожидается в Иркутске.
Ранее КП-Иркутск сообщала о резком похолодании в Иркутской области