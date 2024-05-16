Штормовой ветер принесет погода в Иркутской области 16 мая

— Погода в Иркутской области 16 мая вновь будет облачной и снова с дождями. Где-то осадки перейдут из небольших в умеренные, но за окном все еще не холодно — ожидается +15…+20. Впрочем, местами температуры могут опустить до +5…+10, но главная проблема для жителей региона — это сильный ветер до 25 м/c, — говорят в гидрометцентре.