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Бастрыкин затребовал доклад после выявленной масштабной свалки на Ольхоне

Ранее в соцсетях появились кадры с горой мусора и растащенных по территории отходов.

Источник: KrasnodarMedia.su

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах процессуальной проверки из-за выявленного загрязнения природной среды на острове Ольхоне в Иркутской области. В социальных сетях появились кадры, на которых видны тонны мусора и отходов, раскиданных по всему Хужиру на Ольхоне, пишет ИА IrkutskMedia.

Как уточняется в тг-канале (18+) Следственного комитета России, мусор в населенном пункте хранится на полигоне, но временное хранилище уже переполнено. Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в настоящее время проводится доследственная проверка. Глава регионального ведомства Анатолий Ситников представит доклад о ходе процессуальной проверки.

СК