Бастрыкин затребовал доклад после выявленной масштабной свалки на Ольхоне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах процессуальной проверки из-за выявленного загрязнения природной среды на острове Ольхоне в Иркутской области. В социальных сетях появились кадры, на которых видны тонны мусора и отходов, раскиданных по всему Хужиру на Ольхоне, пишет ИА IrkutskMedia.