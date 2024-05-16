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Учёному Маслову из Новосибирска грозит 17 лет по делу о госизмене

Новосибирского физика 77-летнего Анатолия Маслова обвиняют в государственной измене.

Источник: СО РАН

Для него запросили 17 лет колонии строго режима. Об этом ТАСС рассказала адвокат учёного Ольга Динзе.

По словам адвоката новосибирского учёного, Анатолий Маслов не очень хорошо себя чувствует, у него держится высокое давление. Кроме того, физик «в шоке от запрошенного государственным обвинением срока».

Гособвинитель запросил 17 лет колонии строго режима с ограничением свободы в 1 год и штраф 500 тысяч рублей.

Анатолия Маслова задержали в июне 2022 года. Его обвиняют в передаче секретных данных. связанных с гиперзвуком. В настоящее время он находится в СИЗО-3 Санкт-Петербурга.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что новосибирские ученые создали уникальную технологию для улучшения нефтедобычи.