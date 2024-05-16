Учёному Маслову из Новосибирска грозит 17 лет по делу о госизмене

Для него запросили 17 лет колонии строго режима. Об этом ТАСС рассказала адвокат учёного Ольга Динзе.
По словам адвоката новосибирского учёного, Анатолий Маслов не очень хорошо себя чувствует, у него держится высокое давление. Кроме того, физик «в шоке от запрошенного государственным обвинением срока».
Гособвинитель запросил 17 лет колонии строго режима с ограничением свободы в 1 год и штраф 500 тысяч рублей.
Анатолия Маслова задержали в июне 2022 года. Его обвиняют в передаче секретных данных. связанных с гиперзвуком. В настоящее время он находится в СИЗО-3 Санкт-Петербурга.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что новосибирские ученые создали уникальную технологию для улучшения нефтедобычи.