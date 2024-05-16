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До +23 градусов ожидается в Новосибирской области

В Новосибирск придет потепление.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +18°
Источник: Сиб.фм

По данным синоптиков Западно-Сибирского метеоцентра, в Новосибирске после резкого похолодания вновь наступит тепло.

Так, сегодня в Новосибирске ожидается до +17 градусов без осадков. Ночью будет похолодание от 0 до +5 градусов.

В пятницу станет чуть теплее — в городе ожидается от +17 до +19 градусов. Также возможен ветер до 9 метров в секунду.

И уже в субботу вновь придет жаркая температура воздуха — до +23 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабый.

Напомним, что дно Оби в Новосибирске обследуют при помощи дрона-водолаза.