Синоптики пообещали переменную облачность и до +16 градусов в Омской области

Синоптики пообещали сухую и умеренно теплую погоду в Омской области. О том, какая будет погода в Омске сегодня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. На большей части региона осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 7−12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.
Завтра погода в Омске и области будет теплой и дождливой. Так, ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем — от +16 до +21 градуса. В дневные часы местами пройдет небольшой дождь.
Напомним, сегодня в Омске впервые за май объявили режим «черного неба». Он продлиться на территории города до утра.