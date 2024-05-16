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Синоптики пообещали переменную облачность и до +16 градусов в Омской области

Местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики пообещали сухую и умеренно теплую погоду в Омской области. О том, какая будет погода в Омске сегодня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. На большей части региона осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 7−12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Завтра погода в Омске и области будет теплой и дождливой. Так, ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем — от +16 до +21 градуса. В дневные часы местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, сегодня в Омске впервые за май объявили режим «черного неба». Он продлиться на территории города до утра.