Синоптики озвучили прогноз погоды на конец рабочей недели в Приморье

В предстоящую пятницу, 17 мая, циклон, который властвовал над Приморьем, переместится к острову Хоккайдо, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, дожди ночью и утром сохранятся лишь на востоке края, а минимальная температура станет на 1−4 градуса выше, чем накануне.
Днем в пятницу регион накроет гребень антициклона, осадки прекратятся, погода прояснится. Столбики термометров поднимутся до +20…+26 °C.
Во Владивостоке 17 мая тоже с прояснениями, а температура воздуха составит +20…+23 °C. Ожидается солнечная и без осадков погода.