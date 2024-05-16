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Синоптики озвучили прогноз погоды на конец рабочей недели в Приморье

Во Владивостоке до 23 градусов тепла и ясно.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +18°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящую пятницу, 17 мая, циклон, который властвовал над Приморьем, переместится к острову Хоккайдо, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, дожди ночью и утром сохранятся лишь на востоке края, а минимальная температура станет на 1−4 градуса выше, чем накануне.

Днем в пятницу регион накроет гребень антициклона, осадки прекратятся, погода прояснится. Столбики термометров поднимутся до +20…+26 °C.

Во Владивостоке 17 мая тоже с прояснениями, а температура воздуха составит +20…+23 °C. Ожидается солнечная и без осадков погода.