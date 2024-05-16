Синоптики озвучили прогноз погоды на конец рабочей недели в Приморье

В предстоящую пятницу, 17 мая, циклон, который властвовал над Приморьем, переместится к острову Хоккайдо, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, дожди ночью и утром сохранятся лишь на востоке края, а минимальная температура станет на 1−4 градуса выше, чем накануне.