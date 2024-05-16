В Красноярске пройдет юбилейный фестиваль «Карапузы, на старт»

Напоминаем, чтобы стать участником нужно отправить письмо на почту: 2024karapuz@mail.ru. В теме указать «Карапузы, на старт» и номер группы. В самом письме прописать ФИО родителя и ребёнка, а также возраст малыша. Если необходимо зарегистрировать двух и более детей — заявки отправлять разными письмами.