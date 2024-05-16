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В Красноярске пройдет юбилейный фестиваль «Карапузы, на старт»

Сегодня в 10:00 начинается запись участников на юбилейный десятый фестиваль «Карапузы, на старт — 2024». Он пройдёт в Красноярске 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Как проходит фестиваль «Карапузы, на старт!»

Малышам предстоит преодолеть дистанцию от 10 до 40 метров в зависимости от возраста. До финиша они могут добежать или доползти. Группам поддержки разрешается ускорять малышей вкусностями, игрушками, пультами от телевизоров и сотовыми телефонами.

Всего будет 4 возрастных категории участников. Количество мест ограничено. Так, для «спринтёров» в памперсах от 8 месяцев до года предусмотрено 96 мест. В остальных группах может зарегистрироваться не более 100 малышей.

1-я группа: 8 месяцев — 1 год — 10 метров (малыши, которые ещё не ходят);

2-я группа: 1 год и месяц — 2 года — 20 метров;

3-я группа: 2 года и 1 месяц — 3 года — 20 метров;

4-я группа: 3 года и 1 месяц — 4 года и 1 месяц — 40 метров.

Как участвовать в фестивале «Карапузы, на старт!»

Напоминаем, чтобы стать участником нужно отправить письмо на почту: 2024karapuz@mail.ru. В теме указать «Карапузы, на старт» и номер группы. В самом письме прописать ФИО родителя и ребёнка, а также возраст малыша. Если необходимо зарегистрировать двух и более детей — заявки отправлять разными письмами.

В течение двух дней на почту придёт ответное сообщение об итогах регистрации. Приём заявок продлится до полного укомплектования групп. Списки будут публиковать с 20 мая в официальной группе фестиваля во ВКонтакте (https://vk.com/karapuz_na_start). В финале праздника для всех участников там будут выложены лучшие фото и видео.

Дата, время и место проведения фестиваля «Карапузы, на старт!»

Дата проведения:1 июня.

Время: 10:00.

Адрес: пр. Свободный проспект, 82 стр. 11.

Напомним, фестиваль «Карапузы, на старт — 2024» пройдёт при поддержке главы города Владислава Логинова. Он посвящён Году семьи. Организаторами выступают красноярский филиал АО «ИД “Комсомольская правда” и администрация города Красноярска.