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Омский минздрав закупит препарат для лечения редких заболеваний за 109 млн руб

Препарат является одним из самых дорогих в мире.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Омской области закупит препарат для лечения крайне редких заболеваний за 109 млн рублей. Речь идет о препарате под названием экулизумаб.

Согласно конкурсной документации, ведомство приобретет экулизумаб в виде концентрата для приготовления раствора для капельниц. Стоимость 1 мл препарата составляет 9,1 тыс. рублей. Всего ведомство намерено купить 11220 мл экулизумаба. Начальная цена контракта — 109, 13 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 28 мая 2024 года.

Добавим, препарат экулизумаб используется при лечении таких редких заболеваний, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия, атипичный гемолитико-уремический синдром, генерализованная миастения и заболеваний из спектра оптикомиелит-ассоциированных расстройств.

здоровье