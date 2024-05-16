Омский минздрав закупит препарат для лечения редких заболеваний за 109 млн руб

Минздрав Омской области закупит препарат для лечения крайне редких заболеваний за 109 млн рублей. Речь идет о препарате под названием экулизумаб.
Согласно конкурсной документации, ведомство приобретет экулизумаб в виде концентрата для приготовления раствора для капельниц. Стоимость 1 мл препарата составляет 9,1 тыс. рублей. Всего ведомство намерено купить 11220 мл экулизумаба. Начальная цена контракта — 109, 13 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимают до 28 мая 2024 года.
Добавим, препарат экулизумаб используется при лечении таких редких заболеваний, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия, атипичный гемолитико-уремический синдром, генерализованная миастения и заболеваний из спектра оптикомиелит-ассоциированных расстройств.