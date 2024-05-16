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Синоптики рассказали, когда в Омск вернётся жаркая погода

Теплеть в регионе начнёт уже завтра, в пятницу, 17 мая.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: МК.RU Омск

Днём воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В субботу, 18 мая, в дневные часы ожидается уже от +18 до +23 градусов. Лишь местами будет +12…+17.

Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, 16 и 17 мая в Омской области пройдут кратковременные дожди.

Однако, согласно информации, опубликованной на сайте gismeteo.ru, уже в воскресенье начнёт вновь холодать. Днём в Омске столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.

В понедельник, 20 мая, также будет прохладно — до +15. А вот во вторник, среду и четверг днём в Омске ожидается +18…+20 градусов. А вот летней жары под +30 в мае омичам прогнозы не обещают.

Напомним, что прогноз действителен на момент публикации и может измениться.