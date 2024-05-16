Выпускники из Усть-Ишима будут готовиться к экзаменам в омских школах

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал о ситуации со школьниками из сёл, пострадавших от паводка. Для учеников с 1 по 8 и 10 классов летние каникулы уже начались. Непройденный материал дети будут изучать в начале следующего учебного года.
Пункт проведения экзаменов в Усть-Ишимском районе для выпускников 11 классов закрыт. Сдавать ЕГЭ дети будут за пределами района.
С выпускниками 9 классов ситуация пока находится на контроле. Первые экзамены они сдают 27 мая. Если к этому времени ситуация в районе улучшится, школьникам позволят сдать ОГЭ в родных стенах. Если нет, их перенаправят в другие районы или дадут возможность сдать экзамен в сентябре.
Кроме того, ученикам выпускных классов разрешат готовиться к экзаменам в любой школе Омской области. Там же они смогут посещать консультации. Для этого родителям нужно написать заявление в свободной форме в школе, где ребёнок намерен посещать занятия.