Выпускники из Усть-Ишима будут готовиться к экзаменам в омских школах

С выпускниками 9 классов ситуация пока находится на контроле. Первые экзамены они сдают 27 мая. Если к этому времени ситуация в районе улучшится, школьникам позволят сдать ОГЭ в родных стенах. Если нет, их перенаправят в другие районы или дадут возможность сдать экзамен в сентябре.