Иркутск накрыла пыльная буря

Пыльная буря пришла в Иркутск сегодня, 16 мая. Сегодня в столице Приангарья синоптики прогнозируют дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура +17,+19ºС, пишет ИА IrkutskMedia.
В ближайшие дни ожидаются заморозки до −6ºС.
Сегодня в столице Приангарья прогнозируется дождь и порывистый ветер.
Пыльная буря пришла в Иркутск сегодня, 16 мая. Сегодня в столице Приангарья синоптики прогнозируют дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура +17,+19ºС, пишет ИА IrkutskMedia.
В ближайшие дни ожидаются заморозки до −6ºС.