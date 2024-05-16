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Иркутск накрыла пыльная буря

Сегодня в столице Приангарья прогнозируется дождь и порывистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: IrkutskMedia.ru

Пыльная буря пришла в Иркутск сегодня, 16 мая. Сегодня в столице Приангарья синоптики прогнозируют дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура +17,+19ºС, пишет ИА IrkutskMedia.

В ближайшие дни ожидаются заморозки до −6ºС.