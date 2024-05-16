Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по улице Зверева перекроют в Иркутске до 27 мая

На участке будут проходит работы на сетях водопровода.

Источник: Комсомольская правда

Новые ограничения движения автомобилей коснутся столицу Приангарья с 17 мая. Машины не смогут проехать по улице Зверева, об этом рассказывает администрация Иркутска.

— Проезд для транспорта закроется с восьми утра, ограничение будет действовать до десяти вечера 27 мая. Недоступен будет участок от пересечения с Красноказачьей до пересечения с Красноярской. Эти меры связаны с аварийными работами на сетях водопровода, — говорят в администрации города.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о перекрытии проезда для автомобилей на улице Рабочего Штаба из-за аварии на трубопроводах.