Движение по улице Зверева перекроют в Иркутске до 27 мая

Новые ограничения движения автомобилей коснутся столицу Приангарья с 17 мая. Машины не смогут проехать по улице Зверева, об этом рассказывает администрация Иркутска.
— Проезд для транспорта закроется с восьми утра, ограничение будет действовать до десяти вечера 27 мая. Недоступен будет участок от пересечения с Красноказачьей до пересечения с Красноярской. Эти меры связаны с аварийными работами на сетях водопровода, — говорят в администрации города.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о перекрытии проезда для автомобилей на улице Рабочего Штаба из-за аварии на трубопроводах.