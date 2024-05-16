Движение по улице Зверева перекроют в Иркутске до 27 мая

— Проезд для транспорта закроется с восьми утра, ограничение будет действовать до десяти вечера 27 мая. Недоступен будет участок от пересечения с Красноказачьей до пересечения с Красноярской. Эти меры связаны с аварийными работами на сетях водопровода, — говорят в администрации города.