Количество авиарейсов из Красноярска в Москву увеличат

Из Красноярска увеличится количество рейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
В расписание из Красноярска добавят дополнительный ежедневный рейс в Москву. Теперь из Красноярска в столицу будут летать до шести самолётов в день — 42 полёта в неделю, что на 20% больше, чем годом ранее.
Помимо этого, авиакомпания увеличит количество рейсов в Благовещенск — до девяти рейсов в неделю и в Иркутск — до 14 полётов.
Ранее сообщалось о завершении очередного этапа модернизации красноярского аэропорта.