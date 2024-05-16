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Количество авиарейсов из Красноярска в Москву увеличат

«Аэрофлот» добавляет дополнительный ежедневный авиарейс в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Из Красноярска увеличится количество рейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В расписание из Красноярска добавят дополнительный ежедневный рейс в Москву. Теперь из Красноярска в столицу будут летать до шести самолётов в день — 42 полёта в неделю, что на 20% больше, чем годом ранее.

Помимо этого, авиакомпания увеличит количество рейсов в Благовещенск — до девяти рейсов в неделю и в Иркутск — до 14 полётов.

Ранее сообщалось о завершении очередного этапа модернизации красноярского аэропорта.