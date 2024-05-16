Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать клубнику

«Зеленая чашечка клубники должна быть свежей, не увядшей, чистого зеленого цвета. Если ягоды влажные, с темными пятнами или увядшими чашелистиками, от покупки лучше воздержаться. Не стоит покупать и те ягоды, у которых вообще отсутствует чашечка — это значит, что ягоды собраны неправильно и их лучше не употреблять в пищу. У самой сладкой клубники есть небольшое расстояние между самой ягодой и зелеными листиками чашечки. Если листики сидят на ягоде очень плотно, то, скорее всего, будет кисловатой», — рассказали в Роспотребнадзоре.