Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать клубнику

На улицах Красноярска, да и в магазинах, появилось много клубники. Но не каждая ягода окажется сладкой, спелой и безопасной для организма. В краевом Роспотребнадзоре дали несколько советов по правильному выбору клубники.
Так, в первую очередь надо обратить внимание на запах. У спелой клубники насыщенный аромат, что говорит о том, что ягоду выращивали без вредных химикатов.
«Поэтому ягоды, которые вы собираетесь купить, прежде всего, нужно понюхать», — советуют специалисты.
Также у хорошей клубники должна быть гладкая, блестящая поверхность без пятен и вмятин. А цвет должен быть ярким и равномерно распределенным по всей поверхности. Стоит обратить снимание и на чашелистки.
«Зеленая чашечка клубники должна быть свежей, не увядшей, чистого зеленого цвета. Если ягоды влажные, с темными пятнами или увядшими чашелистиками, от покупки лучше воздержаться. Не стоит покупать и те ягоды, у которых вообще отсутствует чашечка — это значит, что ягоды собраны неправильно и их лучше не употреблять в пищу. У самой сладкой клубники есть небольшое расстояние между самой ягодой и зелеными листиками чашечки. Если листики сидят на ягоде очень плотно, то, скорее всего, будет кисловатой», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Еще специалисты советуют покупать ягоду только в местах санкционированной торговли, где есть контроль за качеством и безопасностью продукции.