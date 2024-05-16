В Комиссарово изготовили первую балку для Кузбасского моста

В мэрии сообщили, что планируется не только капитальный ремонт самого моста, но и трёх путепроводов — Притомского, Елыкаевского, Колхозного. Для их ремонта специалистам предстоит изготовить 90 балок, каждая из которых длиной 17 метров и весом 18 тонн. К месту хранения балки будут перевозить ночью, когда на дорогах будет меньше транспорта.