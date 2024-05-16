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В Комиссарово изготовили первую балку для Кузбасского моста

Планируется отремонтировать не только мост, но и три путепровода.

В официальном Telegram-канале пресс-службы администрации города Кемерово рассказали об изготовлении первой балки для Кузбасского моста.

В мэрии сообщили, что планируется не только капитальный ремонт самого моста, но и трёх путепроводов — Притомского, Елыкаевского, Колхозного. Для их ремонта специалистам предстоит изготовить 90 балок, каждая из которых длиной 17 метров и весом 18 тонн. К месту хранения балки будут перевозить ночью, когда на дорогах будет меньше транспорта.

Перед началом ремонтных работ в Кемерово изменят схемы движения автомобилей и общественного транспорта, сообщили в мэрии. Новые схемы дорожного движения будут опубликованы позже.