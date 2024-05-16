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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на детей в Кузбассе

Жалобы на собак появились в социальных сетях.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверок по делу нападения собак на детей в Кемеровской области.

15 мая СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о начале проверки по факту нападения бездомных собак в Калтане. Там бездомная и домашняя собаки напали на детей и покусали их. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Следователи начали проверку. Глава ведомства взял на контроль ход расследования, сообщили Следственном комитете РФ.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе, по сообщению из социальных сетей, пятилетний мальчик стал жертвой нападения бездомной собаки, которая серьёзно повредила ему ухо.