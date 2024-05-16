Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на детей в Кузбассе

15 мая СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о начале проверки по факту нападения бездомных собак в Калтане. Там бездомная и домашняя собаки напали на детей и покусали их. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Следователи начали проверку. Глава ведомства взял на контроль ход расследования, сообщили Следственном комитете РФ.