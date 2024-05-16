Историческое наследие и современность: «Ночь музеев» пройдет в Хабаровском крае

— Наши музеи не просто хранят артефакты прошлого, они оживляют историю, делая её доступной и увлекательной для молодёжи. Такие события как акция «Ночь музеев» воспитывают в подрастающем поколении любовь к родной истории и искусству, что, в свою очередь, формирует культурное будущее нашего края. Стоит отметить, что посетить это событие можно по «Пушкинской карте», которой уже пользуются более 90 тысяч юных жителей нашего региона, — отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.