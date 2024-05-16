Историческое наследие и современность: «Ночь музеев» пройдет в Хабаровском крае

17 и 18 мая Хабаровский край присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (6+), которая в этом году проходит в рамках Года семьи. Главная тема акции — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Наши музеи не просто хранят артефакты прошлого, они оживляют историю, делая её доступной и увлекательной для молодёжи. Такие события как акция «Ночь музеев» воспитывают в подрастающем поколении любовь к родной истории и искусству, что, в свою очередь, формирует культурное будущее нашего края. Стоит отметить, что посетить это событие можно по «Пушкинской карте», которой уже пользуются более 90 тысяч юных жителей нашего региона, — отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова присоединится к акции 18 мая с 21:00 до 01:00. Гости смогут насладиться экскурсиями (6+) по главным экспозициям, выставочным залам и фондам музея. Кроме этого, на территории музея пройдут мастер-классы, игры, квесты и розыгрыши с призами. Дополнят праздник уличный маркет, караоке, танцевальный флешмоб и командная игра в мега-дженгу. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «ВишнЕЕвый коктейль».
А в Музее археологии с 20:00 до 00:30 посетителей ждет театрализованное путешествие (6+) «Семейные истории в Лабиринтах Подземья», где будут представлены семейные истории «Вокруг очага» и «Пещера Альтамира», а также мастер-класс «Семейный портрет».
18 мая Дальневосточный художественный музей откроет свои двери с 19:00 до 24:00. Старт мероприятию даст группа «Skogenvard», исполняющей ирландский фолк и средневековые песни. Далее в программе — экскурсии по выставкам, мастер-классы по созданию сувениров, перформанс «Спеши танцевать на красках жизни», презентация фильма «Эти загадочные айны» и спектакль «Где живёт вдохновение» от playback-театра «Ближе». Завершит вечер испанская феерия от студии «Фламенко».
18 мая с 17:00 до 19:30 Музей истории Хабаровска приглашает на экскурсии (6+) по своим залам и новым выставкам. Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивных зонах, где будет рассказано об этапах развития семьи как общественного института.
В свою очередь, краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре приглашает гостей 18 мая с 19:00 до 23:00 на экскурсии, творческие лаборатории и концерты (6+).
В Амурском городском краеведческом музее 17 мая с 17:00 до 21:00 пройдет театрализованное представление и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству (6+). В краеведческом музее Нанайского района праздничная программа начнется 17 мая с 15:00 до 19:00, а в Чегдомыне — с 15:00 до 22:00. Бикинский краеведческий музей и Межпоселенческий краеведческий музей им. В. Е. Розова присоединятся к акции 18 мая.
Напомним, «Ночь музеев» — ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Основная цель акции — дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.