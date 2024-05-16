Новый важный авиарейс запускают из Владивостока — куда именно

В начальный период, с 21 мая по 30 июня, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Пассажиры смогут вылетать из Владивостока в 8.15 и прибывать в Южно-Сахалинск в 11.10. Обратный рейс отправится в 17.30 и приземлится во Владивостоке в 18.35.