Новый важный авиарейс запускают из Владивостока — куда именно

Авиакомпания «Россия» запустит регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком с 21 мая, сообщает ИА PrimaMedia.
В начальный период, с 21 мая по 30 июня, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Пассажиры смогут вылетать из Владивостока в 8.15 и прибывать в Южно-Сахалинск в 11.10. Обратный рейс отправится в 17.30 и приземлится во Владивостоке в 18.35.
Со 2 июля планируется увеличить частоту полетов до ежедневных, а также скорректировать расписание для удобства пассажиров. Авиакомпания будет использовать на этом направлении современные самолеты Суперджет 100, предназначенные для перевозки 87 пассажиров — 75 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса.
Напомним, авиакомпания «Россия» cо 2 июня 2024 начинает выполнение прямых рейсов из Владивостока в Шанхай.