Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в четверг

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке — сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны — туман. В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 м/с и более. Ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2−3 градуса», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16−18 тепла.
В Алматы переменная облачность, вечером дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8, при грозе порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 25−27 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 24−26 тепла.
В Акмолинской области днем +13+18, ночью 0+5.
В области Улытау днем +20+25, ночью +5+10.
В Карагандинской области днем +13+18 (на юге +24), ночью +4+9 (на юге +16).
В Северо-Казахстанской области днем +12+17, ночью 0+5.
В Костанайской области днем +13+18 (на юге +22), ночью +1+6 (на юге +9).
В Актюбинской области днем +13+18 (на юге +22), ночью +6+11.
В области Абай днем +13+18, ночью 0+5.
В Восточно-Казахстанской области днем +17+22 (на юге +26, на востоке +12), ночью +7+12 (на юге +16, на востоке +3).
В Павлодарской области днем +13+18, ночью 0+5.
В Алматинской области днем +24+29 (в горных районах +14+19), ночью +16+21 (в горных районах +6+11).
В области Жетысу днем +23+28 (в горных районах +19), ночью +15+20 (в горных районах +10).
В Туркестанской области днем +22+27 (в горных районах +30), ночью +17+22 (в горных районах +13).
В Западно-Казахстанской области днем +13+18, ночью +3+8.
В Атырауской области днем +17+22, ночью +5+10.
В Мангистауской области днем +15+20 (на юге +25), ночью +7+12.
В Кызылординской днем +26+31 (на севере +23), ночью +12+17.
В Жамбылской области днем +21+26 (в горных районах +16), ночью +15+20 (в горных районах +12).
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами сильных дождей будут наблюдаться формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал», — предупредили синоптики..