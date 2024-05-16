Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в четверг

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке — сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны — туман. В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 м/с и более. Ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2−3 градуса», — говорится в сообщении.