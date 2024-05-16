Новый асфальт кладут на тротуарах улицы Чайковского в Иркутске

Капитальный дорожный ремонт в Иркутске охватывает все новые участки города, сейчас во всю идет работа на улице Чайковского — там обновляют асфальт на тротуарах. Обновление проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в его рамках ревизия ждет 19 километров проезжей части в столице Приангарья. Об этом рассказывает администрация города.