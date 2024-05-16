Новый асфальт кладут на тротуарах улицы Чайковского в Иркутске

Капитальный дорожный ремонт в Иркутске охватывает все новые участки города, сейчас во всю идет работа на улице Чайковского — там обновляют асфальт на тротуарах. Обновление проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в его рамках ревизия ждет 19 километров проезжей части в столице Приангарья. Об этом рассказывает администрация города.
— На улице Чайковского в порядок приведем почти километр дороги от Маяковского до Терешковой. В это же время проходит ремонт более чем 10 участков, — рассказал глава Иркутска Руслан Болотов.
Ревизию дорог проводят в том числе на улицах Горького, Литвинова, Малой Розе, Якоби, Байкальской, Академической, объездной микрорайона Ново-Ленино и 25-го Октября. Рабочие демонтируют старые бордюры и тротуары, проводят замену оснований и разработку грунта и траншей, обустраивают ливневые канализации и многое другое. В этом году в порядок приведут 18 дорожных участков по всему Иркутску.