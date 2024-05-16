Жители Хабаровского края победили в конкурсе «Это у нас семейное»

В финал вышли 14 команд из 10 регионов. За три дня 70 семей-участников показали, какие они дружные и спортивные и открыли новые способности. Завершающий этап запланирован с 5 по 8 июля, по результатам которого 30 лучших семей получат сертификаты на пять миллионов на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в путешествие.