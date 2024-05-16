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Жители Хабаровского края победили в конкурсе «Это у нас семейное»

Итоги подвели 12 мая.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Жители Дальнего Востока собрались здесь, чтобы показать свои таланты, принять участие в мастер-классах и выполнить творческие задания. Итоги стали известны 12 мая. Победителями стали две семьи из Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В финал вышли 14 команд из 10 регионов. За три дня 70 семей-участников показали, какие они дружные и спортивные и открыли новые способности. Завершающий этап запланирован с 5 по 8 июля, по результатам которого 30 лучших семей получат сертификаты на пять миллионов на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в путешествие.

В заключительный день прошла образовательная и развлекательная программа. Для семей организовали квест по финансовой грамотности и местер-классы, а также встречу с актером Михаилом Башкатовым, который рассказал о своем опыте воспитания детей.