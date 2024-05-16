Приморских учителей приглашают на телевизионное шоу «Классная тема!»

Начался прием заявок на третий сезон телевизионного проекта «Классная тема!». Победителем станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета.



Финалисткой прошлого сезона стала учительница биологии из Владивостока Екатерина Лопаткина. В эфире телешоу она провела 10-минутный урок для старшеклассников, на котором рассказала о работе органов чувств.



— Этот проект дал мне заряд энергии и позволил поверить, что педагогу возможно многое. Во время работы самым сложным было подготовить урок, который был бы интересен не только моим ученикам, но и аудитории по ту сторону экрана, но я благодарна за опыт, который получила, — отметила Екатерина Лопаткина.



Принять участие в телешоу могут преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Кандидатов ждут несколько этапов отбора: заполнение анкеты, тестирование по выбранной теме и создание видеопрезентации. Загрузить их необходимо до 17 июня по ссылке .



Главный приз — возможность создать авторское образовательное шоу, которое будет транслироваться на федеральном телеканале.



Отметим, телешоу «Классная тема!» создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.