Климатолог рассказала о погоде на лето в Иркутске

«И не только, — улыбается Инна Латышева. — Даже в 70−80-х годах прошлого века, вполне на памяти нынешнего взрослого поколения горожан, лето было другим. В целом, к сожалению, у нас пока накоплен очень небольшой период непрерывных метеорологических наблюдений, всего около 150 лет и то только в Иркутске. Когда описывают климат Приангарья, то лето характеризуют как короткий, но самый тёплый и влажный календарный сезон года. Однако далеко не всегда лето бывает тёплым и влажным. Например, когда мы проанализировали этот период года, оказалось, что в Иркутске довольно долгий период, с 1880 по 1989 год, лето чаще было вначале достаточно холодным и сухим, затем холодным и влажным. Примером такого неуютного прохладного и влажного лета можно привести 1912 год, а август этого года даже признан самым холодным в Иркутске за весь период наблюдений».