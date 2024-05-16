Климатолог рассказала о погоде на лето в Иркутске

Май балует иркутян: почти весь май столбик термометра днём поднимается до +20… +25. Красота, особенно на фоне сообщений о замерзающей столице. И только ближе к началу июня «похолодает» до +15. Надо бы радоваться, но горожане переживают — а какой будет погода на лето 2024 в Иркутске и на Байкале? Корреспондент irk.aif.ru разбираемся с климатологом, заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инной Латышевой.
Погода на лето 2024 в Иркутске: наступила эпоха тепла
Июнь в Иркутске — по традиции, очень солнечный месяц. По предварительному прогнозу погоды на лето в Иркутске от Гидрометцентра России, в регионе он не будет отличаться ничем примечательным. Всё как обычно. А обычно — это много солнца, мало дождей и к концу месяца уже до +30 градусов?
«Предварительные прогнозы, конечно, очень приблизительны, — рассказывает АиФ -Иркутск Инна Латышева. -Но точно можно сказать — в Иркутске, по наблюдениям за последние 23 года нового века, по сравнению с началом прошлого столетия, заметно теплее стало именно в июне. Сразу на 2,5 градуса! И на 1,4 градуса воздух прогревается сильнее во вторую половину лета. Интересно, что если ранее август был в среднем теплее июня, то, в последние годы нередко именно в начале лета теплее, чем в конце».
Климат изменился, и лето в Сибири стало другим. Получается, наши бабушки с дедушками жили в совсем других условиях.
«И не только, — улыбается Инна Латышева. — Даже в 70−80-х годах прошлого века, вполне на памяти нынешнего взрослого поколения горожан, лето было другим. В целом, к сожалению, у нас пока накоплен очень небольшой период непрерывных метеорологических наблюдений, всего около 150 лет и то только в Иркутске. Когда описывают климат Приангарья, то лето характеризуют как короткий, но самый тёплый и влажный календарный сезон года. Однако далеко не всегда лето бывает тёплым и влажным. Например, когда мы проанализировали этот период года, оказалось, что в Иркутске довольно долгий период, с 1880 по 1989 год, лето чаще было вначале достаточно холодным и сухим, затем холодным и влажным. Примером такого неуютного прохладного и влажного лета можно привести 1912 год, а август этого года даже признан самым холодным в Иркутске за весь период наблюдений».
Погода на лето 2024 в Иркутске: стереотипы рушатся
Есть вполне устойчивые ожидания — июнь в Иркутске — это ещё прохладно, июль — самая жара, август — комфортная погода, но много дождей. А сейчас всё идёт не по плану. Уже в мае по-летнему тепло. Но, похоже, эта информация уже неактуальна.
"Начиная с 1990 года климатическая ситуация изменилась коренным образом, — подтверждает Инна Латышева. — Можно сказать, что сегодня мы находимся в эпохе относительно тёплого лета, которое в отдельные годы или даже периоды может быть сухим или влажным. Наглядное тому подтверждение, что в десятку самых тёплых летних периодов входят только годы нынешнего века. Лидером по количеству накопленного тепла можно назвать лето 2015 года, которое оказалось почти на 8 градусов теплее нормы, а август этого года признан самым тёплым за всю историю наблюдений в Иркутске. А 8 августа 2015 года был даже установлен новый максимум температур — плюс 34,7 градуса.
К сожалению, длительные периоды засушливой погоды при так называемых «блокингах» в атмосфере со второй половины июля привели к резкому увеличению количества и площади распространения лесных пожаров".
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода на всё лето 2024 в Иркутске ожидается «в норме». Но сегодня это значит — ещё и весьма дождливо.
«И это тоже факт. В условиях более тёплого климата увеличилось и количество летних осадков, и притом значительно, по сравнению с началом всё того же прошлого века, — соглашается Инна Латышева. — В настоящее время за месяц с максимумом годового количества осадков борются июль и август. Но, заметьте, чаще всё же самым влажным оказывается и самый тёплый месяц лета — июль. Конечно, это не аксиома, погода всё-таки изменчива. Иногда, а конкретно в 2004, 2005 и 2008 годах, самые интенсивные и продолжительные ливни приходились на июнь».
Погода на лето 2024 в Иркутске: чего ждать
«Одно могу сказать точно и без всяких колебаний — лето как таковое состоится!, — смеётся климатолог. — Так как приход солнечной радиации максимален именно в это время года, то оно, как обычно, окажется самым тёплым календарным сезоном. Вот это — абсолютная правда. А вот прогнозировать, каким оно окажется с точки зрения конкретики, очень и очень непросто. Есть большая вероятность, что прогноз не оправдается! Однако давайте исходить из того, что длительное время в Иркутске лето было с температурными показателями выше среднего, то и лето можно ждать в пределах или чуть выше нормы».
И тёплый Эль-Ниньо тут нам не помощник. Говорят, что это тёплое течение влияет на погоду во всём мире. Но Сибирь очень далеко.
«Эль-Ниньо, действительно, находится неблизко, в экваториальной зоне Тихого океана. Но с его влиянием не всё так просто и однозначно, — объясняет Инна Латышева. — Именно на его влияние указывают климатологи, когда говорят о том, что в последние десятилетия погода летом в Иркутске и регионе теплее, чем обычно. Исследователи ссылаются на высокую степень прогрева океана и, в частности, на тёплое событие Эль-Ниньо. Отметим, что у нас в Иркутске при самом сильном прогреве Эль-Ниньо 1997−1998 годов лето занимало по температурным показателям далекие 40-ю и 56-ю позиции в рейтинге самых тёплых лет, тогда как при Эль-Ниньо 2015−2016 годов это были 1-я и 5-я позиции. Поэтому не всё так однозначно с дальними связями от накопленного тепла в Тихом океане».
«На самом деле, более понятное и ощутимое влияние на характер летней погоды в нашем регионе оказывает холодный околополярный вихрь на высотах, который определяет затоки холода и тепла. Примерно с 2010 года его влияние сказывалось меньше, реже к нам заглядывали монгольские циклоны, и поэтому чаще мы испытывали недостаток осадков. С одной стороны — хорошо, тепло и комфортно. С другой — вспомним, что именно сухое лето сказывается на ухудшении пожароопасной ситуации в регионе. Кроме того, мы отмечали уменьшение количества облаков и ослабление ветра».
Но говорить о погоде как о чём-то неизменном нельзя. Последняя пара лет вновь насторожила метеорологов своей неустойчивостью: лето 2022 года очень быстро закончилось, а лето 2023 года, наоборот, долго не начиналось, но оказалось жарким в самом конце. Поэтому, скорее всего, наступающий сезон берёт эстафету предыдущих периодов года и будет удивлять нас своей контрастностью.