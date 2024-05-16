Метеорологи анонсировали приход потепления после заморозков в Пермском крае 19 мая.
Как сообщает Пермский ЦГМС в телеграм-канале «О погоде из первых рук», в последний день недели в Прикамье усилится влияние антициклона. Это приведёт к очередному падению температуры.
«Появятся устойчивые прояснения в облачном покрове, что обеспечит отсутствие осадков и охлаждение приземного слоя воздуха до 0… 3, в пониженных формах рельефа заморозки до −2°С, в Перми 0… 2°С», — рассказали эксперты.
Днём 19 мая, по словам метеорологов, произойдёт смещение очередного фронтального раздела обеспечит натекание облачности, однако существенных осадков не предвидится. Начнётся потепление.
«Столбик термометра в послеполуденные часы повысится до 11… 16, причём теплее всего будет на северо-западе региона. В краевой столице потеплеет до 14°С», — рассказали в Пермском ЦГМС.