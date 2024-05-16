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Метеорологи анонсировали приход потепления после заморозков в Пермском крае

19 мая столбик термометра может подняться до +14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Метеорологи анонсировали приход потепления после заморозков в Пермском крае 19 мая.

Как сообщает Пермский ЦГМС в телеграм-канале «О погоде из первых рук», в последний день недели в Прикамье усилится влияние антициклона. Это приведёт к очередному падению температуры.

«Появятся устойчивые прояснения в облачном покрове, что обеспечит отсутствие осадков и охлаждение приземного слоя воздуха до 0… 3, в пониженных формах рельефа заморозки до −2°С, в Перми 0… 2°С», — рассказали эксперты.

Днём 19 мая, по словам метеорологов, произойдёт смещение очередного фронтального раздела обеспечит натекание облачности, однако существенных осадков не предвидится. Начнётся потепление.

«Столбик термометра в послеполуденные часы повысится до 11… 16, причём теплее всего будет на северо-западе региона. В краевой столице потеплеет до 14°С», — рассказали в Пермском ЦГМС.