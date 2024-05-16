Экс-депутат кузбасского парламента высказал своё мнение о Середюке

Экс-депутат кузбасского парламента, политолог Игорь Украинцев рассказал, почему Середюка назначили на место Цивилева.
Президент Российской Федерации подписал указ о назначении Ильи Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Игорь Украинцев рассказал kuzbass.aif.ru, что думает по этому поводу.
«Наверняка было много кандидатов на это место, как бывает обычно. Мне кажется, что вариант с Ильёй Владимровичем оказался со всех сторон очень удачным. Время конечно покажет, но на первый взгляд решение кажется удачным. Во-первых, Середюк — человек местный, знающий свой родной и любимый регион. Во-вторых, Илья Владимирович прошёл длинный профессиональный путь с самых простых позиций, много на муниципальной службе провел времени в Кемеровском районе, так и в городе Кемерове. Он профессионал высокого уровня, компетентный, внимательный, в меру осторожный, умеет брать ответственность на себя за сложные решения и реализовывать их», — поделился своим мнением Украинцев.
Политолог отметил, что очень важен тот факт, что на руководящие должности берут местных, а не из других регионов. Это говорит о высоком уровне доверия.
«Местным дают возможность проявить себя далеко не всегда, только если есть серьезное доверие», — заключил Украинцев.