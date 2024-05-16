Экс-депутат кузбасского парламента высказал своё мнение о Середюке

«Наверняка было много кандидатов на это место, как бывает обычно. Мне кажется, что вариант с Ильёй Владимровичем оказался со всех сторон очень удачным. Время конечно покажет, но на первый взгляд решение кажется удачным. Во-первых, Середюк — человек местный, знающий свой родной и любимый регион. Во-вторых, Илья Владимирович прошёл длинный профессиональный путь с самых простых позиций, много на муниципальной службе провел времени в Кемеровском районе, так и в городе Кемерове. Он профессионал высокого уровня, компетентный, внимательный, в меру осторожный, умеет брать ответственность на себя за сложные решения и реализовывать их», — поделился своим мнением Украинцев.