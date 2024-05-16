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В Новосибирске официально откроют шесть пляжей летом-2024

В местах отдыха будут открыты 13 постов спасателей.

Источник: Сиб.фм

Этим летом в Новосибирске будут функционировать шесть официальных пляжей. Об этом сообщила МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

На территории города будут работать пять муниципальных пляжей и один коммерческий. Среди муниципальных — «Бугринский» на реке Обь, «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Каменный» на Обском море. Пляж «Звезда» является коммерческим.

В местах отдыха будут открыты 13 постов спасателей силами МКУ. Также на озерах «Медвежье» и «Грёзы» два поста обеспечат арендаторы.

Напомним, в Новосибирске дно Оби обследует дрон-водолаз.