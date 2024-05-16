В Новосибирске официально откроют шесть пляжей летом-2024

Этим летом в Новосибирске будут функционировать шесть официальных пляжей. Об этом сообщила МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».
На территории города будут работать пять муниципальных пляжей и один коммерческий. Среди муниципальных — «Бугринский» на реке Обь, «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Каменный» на Обском море. Пляж «Звезда» является коммерческим.
В местах отдыха будут открыты 13 постов спасателей силами МКУ. Также на озерах «Медвежье» и «Грёзы» два поста обеспечат арендаторы.
Напомним, в Новосибирске дно Оби обследует дрон-водолаз.