В Свердловскую область пришло долгожданное тепло

В Свердловской области 16 мая дневная температура резко увеличится. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. По его словам, погода в этот день будет зависеть от гребня антициклона, который тянется на восток со стороны Европейской части России.
— По северной периферии гребня в регион поступает более теплая воздушная масса. В результате дневные температуры 16 мая по области существенно вырастут, — пишет синоптик в своем telegram-канале.
В большинстве районов Среднего Урала 16 мая будет преимущественно малооблачная погода. Иная ситуация сложится на крайнем севере региона — там ожидается преобладание фронтальной облачности. Такая погода связана с прохождением циклона через Полярный Урал.
В Свердловской области 16 мая ночные температуры достигли 0..-5 градусов, а дневные поднимутся до +14..+19 и +11..+13 градусов на северо-западе региона. В Екатеринбурге будет в основном малооблачная погода без осадков, западный, юго-западный ветер 2−7 метров в секунду. Днем потеплеет до +17..+19 градусов по Цельсию.