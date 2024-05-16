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В Свердловскую область пришло долгожданное тепло

Почти на всем Среднем Урале ожидается малооблачная погода.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°

В Свердловской области 16 мая дневная температура резко увеличится. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. По его словам, погода в этот день будет зависеть от гребня антициклона, который тянется на восток со стороны Европейской части России.

— По северной периферии гребня в регион поступает более теплая воздушная масса. В результате дневные температуры 16 мая по области существенно вырастут, — пишет синоптик в своем telegram-канале.

В большинстве районов Среднего Урала 16 мая будет преимущественно малооблачная погода. Иная ситуация сложится на крайнем севере региона — там ожидается преобладание фронтальной облачности. Такая погода связана с прохождением циклона через Полярный Урал.

В Свердловской области 16 мая ночные температуры достигли 0..-5 градусов, а дневные поднимутся до +14..+19 и +11..+13 градусов на северо-западе региона. В Екатеринбурге будет в основном малооблачная погода без осадков, западный, юго-западный ветер 2−7 метров в секунду. Днем потеплеет до +17..+19 градусов по Цельсию.