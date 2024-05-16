Во Владивостоке временно перекроют дороги на острове Русский

Восьмой полумарафон «Забег.РФ» пройдет в это воскресенье, 19 мая, во Владивостоке. В нем примут участие около 3 тысяч человек, для проведения мероприятия перекроют дорогу для всех видов транспорта, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По традиции участники побегут по Университетскому проспекту и Русскому мосту. Дистанцию можно выбрать от 1 до 21,1 километра. Отметим, что как раз на втором объекте и перекроют дорогу: въехать или выехать не смогут как личные автомобили, так и общественный транспорт.
Время перекрытия дорог:
въезд на остров Русский будет ограничен от развязки на улице Катерной до Южного КП с 15.00 до 19.00;
выезд с острова Русского будет закрыт с 15:20 до 16:10 и с 16:45 до 18:30.
Трансфер в центр города — с остановки «МиниТЭЦ» в 15:40, 16:20, 17:00 и 17:40.
Трансфер в сторону острова Русского — в 17:00 с остановки «Катерная».
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