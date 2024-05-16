Во Владивостоке временно перекроют дороги на острове Русский

По традиции участники побегут по Университетскому проспекту и Русскому мосту. Дистанцию можно выбрать от 1 до 21,1 километра. Отметим, что как раз на втором объекте и перекроют дорогу: въехать или выехать не смогут как личные автомобили, так и общественный транспорт.