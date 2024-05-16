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В Новосибирск пришли партии черешни, абрикосов и арбузов

Из Узбекистана в Новосибирск поступили партии свежих черешни и абрикосов, а из Ирана — арбузов.

Источник: BFM-Новосибирск

Из Узбекистана в Новосибирск поступили партии свежих черешни и абрикосов, а из Ирана — арбузы. Россельхознадзор сообщил о результатах фитосанитарного контроля.

Черешня и абрикосы приходят в Новосибирскую область из Республики Узбекистан с 10 мая. Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партии.

Сообщается, что у всего были сопроводительные документы, а безопасность продукции подтвердили исследования Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В Новосибирске и других сибирских городов уже реализуются 43 тонн абрикосов и 13 тонн черешни. Также, контроль прошли 61,5 тонн иранских арбузов.

При этом, черешню пока могут позволить себе не все — жители Новосибирска рассказывают, что ягоду продают за тысячу рублей, а то и дороже.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что биолог рассказал о лучшей дате посадки картофеля в Новосибирске.

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