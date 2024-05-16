Омичам планируют увеличить прожиточный минимум сразу на 15%

Министерство труда РФ опубликовало проект постановления правительства об увеличении прожиточного минимума в России в 2025 году на 14,8% — до 17 733 рублей. Сейчас прожиточный минимум в России на душу населения составляет 15 453 рубля.
В Омске эти цифры немного ниже. По данным Омскстата, прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составляет 13 723 рубля. Для трудоспособного населения — 14 958 рублей, для пенсионеров — 11 802 рубля, для детей — 14 169 рублей.
Согласно проекту для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2025 году может составить 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
В ведомстве также предлагают вернуться к методике установления величины прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом. Медианный доход россиян за 2023 год, по данным статистики, составляет 40 121 рубль.