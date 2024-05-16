Омичам планируют увеличить прожиточный минимум сразу на 15%

В Омске эти цифры немного ниже. По данным Омскстата, прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составляет 13 723 рубля. Для трудоспособного населения — 14 958 рублей, для пенсионеров — 11 802 рубля, для детей — 14 169 рублей.