В Новосибирске районная администрация проигнорировала обращение жителя

Главе Центрального округа Новосибирска внесли представление из-за игнорирования обращения местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее местный житель сообщил администрации Центрального округа, что на газоне жилого дома паркуется машина. Он сообщил место, время размещения, марку и госномер автомобиля.
Однако чиновники ответили ему, что такой факт отсутствует. В результате автомобилист избежал ответственности за неправильную парковку.
«Решением мирового судьи указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности», — добавили в пресс-службе.