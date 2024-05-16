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В Новосибирске районная администрация проигнорировала обращение жителя

Главе Центрального округа Новосибирска внесли представление.

Источник: Сиб.фм

Главе Центрального округа Новосибирска внесли представление из-за игнорирования обращения местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее местный житель сообщил администрации Центрального округа, что на газоне жилого дома паркуется машина. Он сообщил место, время размещения, марку и госномер автомобиля.

Однако чиновники ответили ему, что такой факт отсутствует. В результате автомобилист избежал ответственности за неправильную парковку.

«Решением мирового судьи указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Прокуратура