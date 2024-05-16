Краны, вахтовки и «буханки»: из Хабаровска на СВО убыл эшелон с двумя десятками машин

Из Хабаровска в зону проведения специальной военной операции отправился состав с техникой. 23 машины пойдут в помощь бойцам-дальневосточникам, выполняющим боевые задачи на освобожденных территориях. Эшелон выдвинулся с железнодорожной станции краевого центра, машины отправляли с благословения батюшки, а в дорогу состав проводили представители регионального отделения ОНФ.
— Сегодня настал тот светлый день, когда уже все машины находятся на платформе, и весь состав из 11 платформ с 23 автомобилями, отправится в помощь нашим бойцам-дальневосточникам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, — сказал на отправке машин Юрий Рошка, руководитель краевого отделения ОНФ.
Как отметила Наталья Галангуева, координатор регионального отделения ОНФ, все машины, которые поедут в Ростов, а затем и в зону СВО, загружены гуманитарной помощью.
В посылках есть все, что необходимо сейчас парням — от бинтов и медикаментов, до средств связи, одежды, нижнего белья и даже продуктов.
— Вся эта гуманитарная помощь пришла от жителей Хабаровского края, мы благодарны каждому, кто участвовал. Машины нагружены, мы все сложили туда, у нас сейчас даже склад свободный, и все идет на СВО, — говорит Наталья Галангуева.
Автомобили, в том числе и спецтехнику, для нужд СВО передали предприятия, организации и частные лица в Хабаровском крае, причем каждая машина пойдет к определенным адресатам, в части. Технику уже заранее перераспределили.
Когда эшелон доедет до Ростова, туда прилетят представители ОНФ, и приедут бойцы с передовой, вместе они встретят состав, а затем повезут машины в зону СВО.
— Машины укреплены надежно, крутили проволоку, прибивали бруски, все это прикручивается, забивается гвоздями, поэтому машины никуда не денутся, доедут ровно в таком виде, как сейчас. Добираться до Ростова дней 15−20, — рассказал Игорь Ругалев, исполняющий обязанности начальника участка станции.
Среди отправленных машин самая разная техника. Есть легковушки, есть излюбленные бойцами уазики-буханки, есть даже автобус на 40 мест. Кроме этого, на платформах стоят вахтовки, краны и буровые установки — эта техника необходима при передислокациях и укреплениях позиций.
Отправить столько техники парням — дело благое, нужное, ОНФ регулярно высылает помощь в зону СВО, а бойцы с большой благодарностью ее принимают. Автомобилям они будут рады. В ближайшее время народный фронт отправит еще порядка десяти машин на передовую.