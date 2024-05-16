Краны, вахтовки и «буханки»: из Хабаровска на СВО убыл эшелон с двумя десятками машин

— Сегодня настал тот светлый день, когда уже все машины находятся на платформе, и весь состав из 11 платформ с 23 автомобилями, отправится в помощь нашим бойцам-дальневосточникам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, — сказал на отправке машин Юрий Рошка, руководитель краевого отделения ОНФ.