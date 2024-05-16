Белгидромет: теплая погода сохранится в Беларуси в четверг

Утром и днем в пятницу, 18 мая, на погоде в республике скажется влияние малоактивного фронтального раздела, идущего с севера Европы. Ночью в некоторых районах на севере Беларуси пройдут небольшие дожди, утром и днем — осадки местами по стране, возможны грозы.