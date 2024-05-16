Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет: теплая погода сохранится в Беларуси в четверг

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси в четверг, 16 мая, столбики термометров поднимутся до отметки +22°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По данным белорусских синоптиков, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем — умеренный», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что дневные температуры составят от +16 до +22°С, а в течение дня атмосферное давление существенно не изменится.

Утром и днем в пятницу, 18 мая, на погоде в республике скажется влияние малоактивного фронтального раздела, идущего с севера Европы. Ночью в некоторых районах на севере Беларуси пройдут небольшие дожди, утром и днем — осадки местами по стране, возможны грозы.

Температура воздуха будет находиться в пределах от +1°С (на юго-западе) до +10°С (на северо-востоке), днем — от +17 до +23°С.