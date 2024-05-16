Белгидромет: теплая погода сохранится в Беларуси в четверг

По данным белорусских синоптиков, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем — умеренный», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что дневные температуры составят от +16 до +22°С, а в течение дня атмосферное давление существенно не изменится.
Утром и днем в пятницу, 18 мая, на погоде в республике скажется влияние малоактивного фронтального раздела, идущего с севера Европы. Ночью в некоторых районах на севере Беларуси пройдут небольшие дожди, утром и днем — осадки местами по стране, возможны грозы.
Температура воздуха будет находиться в пределах от +1°С (на юго-западе) до +10°С (на северо-востоке), днем — от +17 до +23°С.