Многодетная мать из Новосибирска сменила права после того, как похудела на 50 кг

Она рассказала, что ее несколько раз останавливали сотрудники ДПС. Проверяя права, они не верили, что это она, и даже подозревали в приеме запрещенных препаратов. Дело в том, что сотрудники не верили, что женщина смогла похудеть только за счет спорта и правильного питания.