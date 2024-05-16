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Многодетная мать из Новосибирска сменила права после того, как похудела на 50 кг

Мать 10 детей из Новосибирска похудела на 50 кг и решила сменить водительское удостоверение.

Источник: Соцсети

В Новосибирске известная блогер и мама 10 детей Оксана Усова в своих социальных сетях поделилась историей. Женщина похудела на 50 кг и сменила имидж. После этого сотрудники ГИБДД не узнавали ее на старых фото.

Она рассказала, что ее несколько раз останавливали сотрудники ДПС. Проверяя права, они не верили, что это она, и даже подозревали в приеме запрещенных препаратов. Дело в том, что сотрудники не верили, что женщина смогла похудеть только за счет спорта и правильного питания.

После этого случая Оксана решила поменять документы, чтобы у полицейских не было сомнений насчет ее фото.

Напомним, что жители Новосибирска увидят «цветочную Луну».