Главные новости за 15 мая

ВЧЕРА.
«Вы можете эту нишу занять». Как Лукашенко помог «Неману» вернуть белорусское стекло на мировой рынок.
Петришенко: у Беларуси и Азербайджана есть ресурсы для вывода экономического партнерства на новый уровень.
Кочанова: интерес к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России действительно огромный.
Сергеенко: фашистской Германией проводилась скоординированная политика геноцида белорусского народа.
Министры обороны Беларуси и России провели телефонные переговоры.
В Минэкономики пояснили, зачем нужен реестр субъектов МСП.
Льготные кредиты и субсидии. Как государство помогает семьям с детьми приобрести жилье.
Минтруда: на оказание адресной социальной помощи в 2024 году выделено Br140 млн.
Василевская рассказала, как справляется с бременем славы и какие у нее дальнейшие планы.
С какого возраста молодежь могут взять на временную работу, рассказали в Мингорисполкоме.
До +25°С, кратковременные дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси с 16 по 21 мая.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Экосистема цифровых сервисов для граждан и бизнеса в личном электронном кабинете “Е-Паслуга” состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 15.00. Участники пресс-конференции: Егор Воронов — заместитель директора Национального центра электронных услуг, Светлана Караневич — начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг. Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.bу. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Об изменениях порядка выплаты пенсии и иных социальных пособий в Беларуси». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Патриотическое воспитание через экологическое образование и просвещение», приуроченная ко Дню экологического образования (12 мая). Начало в 15.00.
Выставка «Василий Шарангович (1939−2021). Личность. Художник. Учитель», посвященная 85-летию со дня рождения народного художника, пройдет до 19 мая в Национальном художественном музее.
Выставка «На вес золота», организованная Музеем истории города Минска совместно с Национальным банком Республики Беларусь и коллекционером Виктором Суворовым, будет работать до 7 июля в Художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозиции представлены памятные монеты, которые удачно дополняют фарфоровые скульптуры малых форм.
ЗАВТРА
Всемирный день электросвязи и информационного общества. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865).
Всемирный день борьбы с гипертонией.
105 лет назад родился Лавриненков Владимир Дмитриевич, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал-полковник авиации (1971). В 1941 году окончил Чугуевское военное авиационное училище, в 1948 году Военную академию им. Фрунзе и Генштаба в 1954 году. В Великую Отечественную войну с июля 1942 года на Западном, Воронежском, Сталинградском, Южном, 3-м и 1-м Белорусских фронтах, участник освобождения Беларуси. Командир звена, эскадрильи, 9-го гвардейского истребительного авиаполка. Совершил 446 боевых вылетов, участвовал в 134 воздушных боях, сбил 35 вражеских самолетов лично и 11 в группе. Автор книг «Возвращение в небо», «Сокол-1», «Без войны» и др. Умер в 1988 году.