Главные новости за 15 мая

105 лет назад родился Лавриненков Владимир Дмитриевич, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал-полковник авиации (1971). В 1941 году окончил Чугуевское военное авиационное училище, в 1948 году Военную академию им. Фрунзе и Генштаба в 1954 году. В Великую Отечественную войну с июля 1942 года на Западном, Воронежском, Сталинградском, Южном, 3-м и 1-м Белорусских фронтах, участник освобождения Беларуси. Командир звена, эскадрильи, 9-го гвардейского истребительного авиаполка. Совершил 446 боевых вылетов, участвовал в 134 воздушных боях, сбил 35 вражеских самолетов лично и 11 в группе. Автор книг «Возвращение в небо», «Сокол-1», «Без войны» и др. Умер в 1988 году.