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В Татарстане после заморозков в −7 градусов потеплеет до +18

Сегодня в Татарстане после холодной ночи ожидается достаточно теплый день, перепад температур составит 25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: ИА Татар-информ

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на юго-западное.

После ночных заморозков до −7 градусов, из-за которых в регионе опять было объявлено штормовое предупреждение, в светлое время суток воздух прогреется до 13−18 градусов тепла (в Казани — до +16, +18).

Стоит отметить, что накануне в столице РТ был побит температурный антирекорд 111-летней давности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину недели в Татарстане ожидаются заморозки, но с ее второй половины в республике потеплеет до +20 градусов.