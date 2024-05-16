Движение транспорта перекроют в ЦАО в выходные в связи с проведением полумарафона

На некоторых центральных набережных и улицах, а также на участке Садового кольца перекроют движение. Это связано с проведением полумарафона «Забег.РФ».
С 00:01 17 мая до 06:00 20 мая перекроют движение на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.
С 20:00 18 мая до 06:00 20 мая нельзя будет проехать по Москворецкой улице.
Основные ограничения начнутся 19 мая. Так с 05:00 до 16:00 для автотранспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а с 07:00 до 10:00 -— Малый Москворецкий мост.
С 07:00 до 10:45 будет перекрыто движение на участках улиц Большая Полянка (от Погорельского переулка до Житной улицы), Житной (от Пятницкой улицы до Мытной улицы) и Мытной (от улицы Коровий Вал до Житной улицы), а также на улице Большая Ордынка.
С 07:00 до 12:45 перекроют движение на Садовом кольце (от дома 20 на Валовой улице до Новинского бульвара), на дублере внешней стороны Новинского бульвара (от улицы Новый Арбат до Смоленской площади), на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара, а также на Пречистенской набережной.
С 07:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной, а с 07:00 до 13:45 — по участку Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
С 08:00 до 12:45 будет перекрыт участок Смоленской набережной от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики и участок Фрунзенской набережной от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной.
С 08:30 до 12:45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде.
Кроме того, в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с 00:01 19 мая до окончания мероприятия.
С 08:00 18 мая до 05:00 19 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закроют движение для транспорта по пяти полосам с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. Помимо этого, с 07:00 до 10:45 19 мая будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 на Валовой улице. С 00:01 до 10:45 19 мая организуют двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском и Большом Толмачевском переулках. С 00:01 до 10:45 19 мая на этих участках будет запрещена парковка.