Движение транспорта перекроют в ЦАО в выходные в связи с проведением полумарафона

С 08:00 18 мая до 05:00 19 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закроют движение для транспорта по пяти полосам с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. Помимо этого, с 07:00 до 10:45 19 мая будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 на Валовой улице. С 00:01 до 10:45 19 мая организуют двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском и Большом Толмачевском переулках. С 00:01 до 10:45 19 мая на этих участках будет запрещена парковка.