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Полчища крыс одолели жителей улицы Карбышева в Красноярске

УК «ЭнергоАудитИнвест» объявлено предостережение.

Источник: Соцсети

На нашествие грызунов пожаловались жители улицы Карбышева.

15 мая в соцсетях Красноярска была опубликована видеозапись. На видео видно, как стая крыс оккупировала мусорные баки в районе ул. Карбышева, 32.

Как говорят сами жители, крыс можно встретить и на парковке, и в подвале дома. По их словам, крысы выходят толпами и никого не боятся. На людей они просто не обращают внимания.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, обязанность УК — содержать придомовую территорию, не допуская создания условий для грызунов.

Управлением УК «ЭнергоАудитИнвест» объявлено предостережение.

Также в администрацию города Красноярска направлены предложения, касающиеся организации работы по борьбе с грызунами.

— В случае неисправления ситуации и поступления жалоб будет решаться вопрос о подаче иска в суд о понуждении УК устранить нарушения санитарного законодательства, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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