Полчища крыс одолели жителей улицы Карбышева в Красноярске

На нашествие грызунов пожаловались жители улицы Карбышева.
15 мая в соцсетях Красноярска была опубликована видеозапись. На видео видно, как стая крыс оккупировала мусорные баки в районе ул. Карбышева, 32.
Как говорят сами жители, крыс можно встретить и на парковке, и в подвале дома. По их словам, крысы выходят толпами и никого не боятся. На людей они просто не обращают внимания.
Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, обязанность УК — содержать придомовую территорию, не допуская создания условий для грызунов.
Управлением УК «ЭнергоАудитИнвест» объявлено предостережение.
Также в администрацию города Красноярска направлены предложения, касающиеся организации работы по борьбе с грызунами.
— В случае неисправления ситуации и поступления жалоб будет решаться вопрос о подаче иска в суд о понуждении УК устранить нарушения санитарного законодательства, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.