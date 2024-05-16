Во всех ростовских школах последний звонок пройдёт в один день

Последний звонок во всех ростовских школах состоится в субботу, 25 мая. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. По его словам, он будет звучать для более чем 12 тысяч выпускников 9-х классов и для более 5 тысяч выпускников 11-ых классов.