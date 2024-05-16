Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех ростовских школах последний звонок пройдёт в один день

Его назначили на субботу, 25 мая.

Последний звонок во всех ростовских школах состоится в субботу, 25 мая. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. По его словам, он будет звучать для более чем 12 тысяч выпускников 9-х классов и для более 5 тысяч выпускников 11-ых классов.

Всего в донском регионе для участия в ЕГЭ-2024 зарегистрировались более 16 тысяч человек. В Ростовской области действует закон, по которому в день Последнего звонка в магазинах запрещено продавать спиртное.

Ранее ростовчан предупредили о новой графе в квитанциях ЖКХ.

ЖКХ