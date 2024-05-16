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Главные новости в Молдове 16 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 16 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

1. Диктатура в Молдове набирает обороты: Из банкоматов убрали функцию пополнения карточек — своих и чужих — наличными.

2. Жителей Кишинева напугала сирена у жилых домов с утра пораньше, блокирование автомобилей и «маски-шоу»: Власти Молдовы сами создают панические атаки в обществе.

3. ПАС закрывает очередной колледж в Молдове, еще в одном городе не останется молодежи: Десятки детей вынуждены будут ездить за 130 км, чтобы получать знания, или покинут страну навсегда.

4. Синий иней в мае: В Молдове по-прежнему холодно и велики риски заморозков — куртки не прячем.

5. Кошмар молдавского села: Парень сначала убил женщину, а потом пытался похоронить заживо мужчину.

экономика