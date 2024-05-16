Главные новости в Молдове 16 мая

1. Диктатура в Молдове набирает обороты: Из банкоматов убрали функцию пополнения карточек — своих и чужих — наличными.
2. Жителей Кишинева напугала сирена у жилых домов с утра пораньше, блокирование автомобилей и «маски-шоу»: Власти Молдовы сами создают панические атаки в обществе.
3. ПАС закрывает очередной колледж в Молдове, еще в одном городе не останется молодежи: Десятки детей вынуждены будут ездить за 130 км, чтобы получать знания, или покинут страну навсегда.
4. Синий иней в мае: В Молдове по-прежнему холодно и велики риски заморозков — куртки не прячем.
5. Кошмар молдавского села: Парень сначала убил женщину, а потом пытался похоронить заживо мужчину.