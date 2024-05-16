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Аэропорт Волгограда возобновил свою работу в штатном режиме

15 мая в волгоградской воздушной гавани были введены ограничения на полеты.

По информации Росавиации, с 18 часов 49 минут и до 19 часов 59 минут в среду, 15 мая, международный аэропорт областного центра не принимал и не отправлял самолеты. Такие меры были введены для обеспечения безопасности пассажиров.

Работа воздушной гавани в 20 часов возобновилась в обычном режиме. Рейсы не перенаправляли на запасные аэродромы, ограничения сняты.

Пресс-служба аэропорта информирует, что некоторые рейсы прибыли с задержкой. На онлайн-табло представлено актуальное расписание вылетов и прилетов.