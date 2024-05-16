В центре Омска планируют уничтожить и застроить мини-сквер

— Уменьшить зону городской рекреации Р-1/341, выделив зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1, по улице Красный Путь в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:040101:8642. С видом разрешенного использования «Административные здания и офисы коммерческих организаций», находящегося в собственности заявителя, с целью возможности использования земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, — говорится в документе.