В центре Омска планируют уничтожить и застроить мини-сквер

Сквер в центре Омска может почти исчезнуть из-за уменьшения зоны рекреации. Речь идет о земельном участке между домами № 69 и № 75 на улице Красный Путь, на котором расположен небольшой сквер.
Накануне на сайте мэрии появился проект изменений в правила землепользования. В документе предлагается перевести участок из зоны городской рекреации в зону для объектов административно-делового и общественного назначения.
— Уменьшить зону городской рекреации Р-1/341, выделив зону объектов административно-делового и общественного назначения ОД-1, по улице Красный Путь в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:040101:8642. С видом разрешенного использования «Административные здания и офисы коммерческих организаций», находящегося в собственности заявителя, с целью возможности использования земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, — говорится в документе.
Если данное решение будет принято, то землю маленького сквера можно будет использовать под строительство офисного здания.
Общественные обсуждения изменений в правила землепользования продлятся до 25 мая.
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